Пашинян пообещал подать в отставку в последние дни апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что подаст в отставку в последние десять дней апреля.

«Я подам в отставку в течение последних десяти дней апреля согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики», — цитирует ТАСС Пашиняна.

Он отметил, что для сохранения протокольных мероприятий он выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, а фракция «Мой шаг» не выберет его.

Премьер уточнил, что парламент распустится, выборы пройдут 20 июня.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск к Николу Пашиняну.