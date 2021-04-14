Пашинян пообещал подать в отставку в последние дни апреля
- Reuters
«Я подам в отставку в течение последних десяти дней апреля согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики», — цитирует ТАСС Пашиняна.
Он отметил, что для сохранения протокольных мероприятий он выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, а фракция «Мой шаг» не выберет его.
Премьер уточнил, что парламент распустится, выборы пройдут 20 июня.
Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск к Николу Пашиняну.