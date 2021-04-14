В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 338 801
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 329 135 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 589 696 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее в Минздраве Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.