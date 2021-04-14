В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 338 801

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 338 801.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 329 135 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 589 696 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее в Минздраве Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.