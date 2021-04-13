В Белоруссии заявили о начале третьей волны заболеваемости коронавирусом

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В Минздраве Белоруссии заявили о начале третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Белоруссии заявили о начале третьей волны заболеваемости коронавирусом
  • Reuters

«У нас в республике начинается очередной подъём заболеваемости инфекцией. Мы это называем началом третьей волны», — приводит БЕЛТА слова начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Белоруссии Инны Карабан.

По последним данным, в стране выявлено более 336 тыс. случаев коронавируса.

Ранее стало известно, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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