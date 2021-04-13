В Белоруссии заявили о начале третьей волны заболеваемости коронавирусом
- Reuters
«У нас в республике начинается очередной подъём заболеваемости инфекцией. Мы это называем началом третьей волны», — приводит БЕЛТА слова начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Белоруссии Инны Карабан.
По последним данным, в стране выявлено более 336 тыс. случаев коронавируса.
Ранее стало известно, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».