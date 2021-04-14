В Армении заявили о договорённости по приобретению 1 млн доз «Спутника V»
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе выступления в армянском парламенте.
«Хочу отметить, что есть договорённость на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V» из России», — приводит её слова ТАСС.
Министр добавила, что с учётом других договорённостей власти Армении считают возможным до конца года привить до 20% населения.
Ранее сообщалось, что Армения проводит переговоры с Россией относительно производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».