В Армении заявили о договорённости по приобретению 1 млн доз «Спутника V»

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Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила о достигнутой договорённости о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V».
В Армении заявили о договорённости по приобретению 1 млн доз «Спутника V»
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе выступления в армянском парламенте. 

«Хочу отметить, что есть договорённость на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V» из России», — приводит её слова ТАСС.

Министр добавила, что с учётом других договорённостей власти Армении считают возможным до конца года привить до 20% населения.

Ранее сообщалось, что Армения проводит переговоры с Россией относительно производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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