В Армении заявили о договорённости по приобретению 1 млн доз «Спутника V»

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила о достигнутой договорённости о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Об этом она сказала в ходе выступления в армянском парламенте.

«Хочу отметить, что есть договорённость на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V» из России», — приводит её слова ТАСС.

Министр добавила, что с учётом других договорённостей власти Армении считают возможным до конца года привить до 20% населения.

Ранее сообщалось, что Армения проводит переговоры с Россией относительно производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».