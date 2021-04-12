Армения обсуждает с Россией производство в республике «Спутника V»

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Армения проводит переговоры с Россией относительно производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян.
Армения обсуждает с Россией производство в республике «Спутника V»
  • Reuters

«Министерство экономики ведёт переговоры с нашими партнёрами (из РФ. — RT) для начала производства вакцины «Спутник V» в Армении... Надеюсь, что наши фармацевтические компании будут инвестировать в эту сферу для открытия совместного производства», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что Армения для вакцинации от коронавируса граждан от 18 до 55 лет будет использовать «Спутник V», а для лиц более старшего возраста — разработку британско-шведской компании AstraZeneca.

В начале марта в Армении началась вакцинация медработников «Cпутником V».

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