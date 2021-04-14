Патрушев заявил, что на Украине при поддержке Запада созданы центры подготовки диверсантов
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- РИА Новости
«Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов», — цитирует РИА Новости заявление Патрушева, сделанное на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.
Он добавил, что опасность терактов вероятна не только на территории России, но и в других государствах.
Ранее Патрушев рассказал о сохранении угрозы терактов в Крыму. По его словам, это связано с деструктивной деятельностью США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины.