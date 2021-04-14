Постпред Украины при ООН отреагировал на переговоры Путина и Байдена

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Постпред Украины при ООН отреагировал на переговоры Путина и Байдена
  • © Сайт МИД Украины

«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — отметил он.

Как пишет «Укринформ», по мнению дипломата, встреча может пройти на полях международного мероприятия или в двустороннем формате.

«В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка», — сказал Кислица.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала подготовку встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она отметила, что данный вопрос находится в компетенции администрации президента, но МИД России свою часть работы, безусловно, делает.

13 апреля лидеры США и России провели телефонный разговор. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.

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