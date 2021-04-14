В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны украинской армии
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- РИА Новости
«По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), за прошедшие сутки зафиксировано увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ», — цитирует Интерфакс заявление пресс-службы.
Увеличение числа обстрелов с украинской стороны в ЛНР связывают с запланированным на 14 апреля заседанием трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Отмечается, что, как ранее заявили в ЛНР, обстрелам подверглись районы населённых пунктов Золотое-5, Лозовое, Молодёжное, Первомайск, Желобок, Калиново.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск в Донбассе.