На Украине число жертв коронавируса превысило 38 тысяч
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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
С начала пандемии в стране выявлено 1 887 338 случаев COVID-19, 1 442 618 человек выздоровели, 38 225 умерли от осложнений.
Ранее Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии коронавируса.