На Украине число жертв коронавируса превысило 38 тысяч

На Украине за сутки выявлено 14 553 новых случая коронавируса, 12 384 пациента выздоровели, 467 умерли от осложнений заболевания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

С начала пандемии в стране выявлено 1 887 338 случаев COVID-19, 1 442 618 человек выздоровели, 38 225 умерли от осложнений.

Ранее Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии коронавируса.