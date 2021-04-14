На Украине число жертв коронавируса превысило 38 тысяч

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На Украине за сутки выявлено 14 553 новых случая коронавируса, 12 384 пациента выздоровели, 467 умерли от осложнений заболевания.
На Украине число жертв коронавируса превысило 38 тысяч
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

С начала пандемии в стране выявлено 1 887 338 случаев COVID-19, 1 442 618 человек выздоровели, 38 225 умерли от осложнений.

Ранее Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии коронавируса.

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