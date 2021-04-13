В Киеве анонсировали переговоры Зеленского с Макроном

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудит ситуацию в Донбассе и на украинско-российской границе.
В Киеве анонсировали переговоры Зеленского с Макроном
  • Reuters

Об этом сообщило «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Юлию Мендель.

По её словам, Зеленский и Макрон встретятся в пятницу, 16 апреля, в Париже.

«Президенты сфокусируются на ситуации в Донбассе и на скоплении российских войск на границах Украины», — заявила Мендель.

9 апреля посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что Зеленский, вероятно, на следующей неделе посетит Париж.

Ранее в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

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