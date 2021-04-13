В Киеве анонсировали переговоры Зеленского с Макроном
- Reuters
Об этом сообщило «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Юлию Мендель.
По её словам, Зеленский и Макрон встретятся в пятницу, 16 апреля, в Париже.
«Президенты сфокусируются на ситуации в Донбассе и на скоплении российских войск на границах Украины», — заявила Мендель.
9 апреля посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что Зеленский, вероятно, на следующей неделе посетит Париж.
Ранее в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.