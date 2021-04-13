Бастрыкин провёл встречу с генпрокурором и главой МВД Казахстана

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл рабочую встречу с генеральным прокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым и министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым.
Бастрыкин провёл встречу с генпрокурором и главой МВД Казахстана
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Об этом информирует ФАН.

Отмечается, что стороны обсудили важность тесного взаимодействия между странами.

В частности, Бастрыкин подчеркнул, что Казахстан остаётся важным партнёром и союзником России.

Сообщается, что особое внимание участники встречи уделили взаимопомощи по вопросу расследования уголовных дел.

Также Бастрыкин вручил Нурдаулетову и Тургумбаеву медали СК России «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

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