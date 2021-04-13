Бастрыкин провёл встречу с генпрокурором и главой МВД Казахстана
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Об этом информирует ФАН.
Отмечается, что стороны обсудили важность тесного взаимодействия между странами.
В частности, Бастрыкин подчеркнул, что Казахстан остаётся важным партнёром и союзником России.
Сообщается, что особое внимание участники встречи уделили взаимопомощи по вопросу расследования уголовных дел.
Также Бастрыкин вручил Нурдаулетову и Тургумбаеву медали СК России «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».
Ранее российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.