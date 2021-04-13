На Украине в Полтавской области введена «красная зона» из-за коронавируса
- Reuters
По его словам, данное решение было принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области», — заявил Немчинов в своём Telegram-канале.
Ранее в «красную зону» карантина внесли Харьковскую область Украины.