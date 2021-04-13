На Украине в Полтавской области введена «красная зона» из-за коронавируса

На территории Полтавской области Украины с 15 апреля будут действовать ограничения, установленные для «красной зоны» карантина, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил украинский министр кабмина Олег Немчинов.

По его словам, данное решение было принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области», — заявил Немчинов в своём Telegram-канале.

Ранее в «красную зону» карантина внесли Харьковскую область Украины.