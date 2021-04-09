Харьковскую область внесли в «красную зону» карантина по COVID-19

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Харьковская область с воскресенья, 11 апреля, будет переведена в «красную зону» карантина из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил украинский министр Олег Немчинов.
Харьковскую область внесли в «красную зону» карантина по COVID-19
  • Reuters

По его словам, такое решение принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Госкомиссия решила: установить с 00:00 11 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области», — написал он в своём Telegram-канале.

На том же заседании принято решение с субботы, 10 апреля, отменить «красный» уровень связанной с коронавирусом угрозы на территории Ивано-Франковской области.

Ранее в «красную зону» карантина внесли Львовскую область Украины.

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