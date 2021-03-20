Минздрав Украины внёс Одесскую область в «красную» зону карантина

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что Одесская область внесена в «красную» зону карантина из-за распространения коронавируса.
Минздрав Украины внёс Одесскую область в «красную» зону карантина
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Также в «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили более 15 тыс. случаев коронавируса.

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