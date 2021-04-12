В Белоруссии объявили в розыск глав финансировавших протесты фондов

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В Белоруссии объявили в межгосударственный розыск руководителей фондов BY_help и BySol Алексея Леончика и Андрея Стрижака, обвиняемых в финансировании протестов и подготовки лиц для участия в беспорядках, сообщили в Следственном комитете республики.
В Белоруссии объявили в розыск глав финансировавших протесты фондов
  • РИА Новости

«Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, обвиняемые занимались организацией и передачей посредством иных лиц денежных средств в интересах обвиняемых в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 УК Белоруссии Андрея Александрова и Ирины Злобиной. Указанные средства, как полагает СК, затем использовались для оплаты штрафов за совершённые участниками протестов административные правонарушения, а также для возмещения причинённого ими ущерба.

В сентябре СК Белоруссии предъявил обвинения координатору волонтёрской службы незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой в подготовке лиц для участия в массовых беспорядках и финансировании протестов.

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