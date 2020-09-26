СК Белоруссии предъявил обвинения правозащитнице по делу о беспорядках
- Reuters
«Марии Рабковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь — обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности», — заявили в СК.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии была задержана Людмила Казак, адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Также СК Белоруссии предъявил Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности».