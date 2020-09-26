СК Белоруссии предъявил обвинения правозащитнице по делу о беспорядках

В Белоруссии Следственный комитет предъявил обвинения координатору волонтёрской службы незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления СК по Минску Екатерину Гарлинскую.

«Марии Рабковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь — обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии была задержана Людмила Казак, адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Также СК Белоруссии предъявил Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности».