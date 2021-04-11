В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию
«Все 2435 избирательных участков по республике открылись ровно в 8:00 (5:00 мск)», — приводит РИА Новости сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Принять участие в выборах и референдуме граждане Киргизии смогут в течение 12 часов — до закрытия участков в 20:00 (17:00 мск).
ЦИК Киргизии аккредитовал 183 международных наблюдателя на местные выборы и референдум.
Более 17 тысяч человек проголосовали досрочно.
Ранее в ЦИК Киргизии допустили возможность введения единого дня голосования.