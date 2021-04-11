В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию

Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти начались в Киргизии.

«Все 2435 избирательных участков по республике открылись ровно в 8:00 (5:00 мск)», — приводит РИА Новости сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Принять участие в выборах и референдуме граждане Киргизии смогут в течение 12 часов — до закрытия участков в 20:00 (17:00 мск).

ЦИК Киргизии аккредитовал 183 международных наблюдателя на местные выборы и референдум.

Более 17 тысяч человек проголосовали досрочно.

Ранее в ЦИК Киргизии допустили возможность введения единого дня голосования.