В ЦИК Киргизии допустили возможность введения единого дня голосования

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Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова допустила возможность введения в республике единого дня голосования, сообщил ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Сергей Поспелов.
В ЦИК Киргизии допустили возможность введения единого дня голосования
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы провели встречи со спикером парламента Киргизии Талантом Мамытовым, председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой, которая нам заявила о возможности введения единого дня голосования в Киргизии», — цитирует его РИА Новости.

Группа парламентариев ОДКБ прибыла в Бишкек для наблюдения за ходом референдума по проекту новой Конституции Киргизии.

В марте президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении референдума по Конституции 11 апреля.

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