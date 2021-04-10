В ЦИК Киргизии допустили возможность введения единого дня голосования
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«Мы провели встречи со спикером парламента Киргизии Талантом Мамытовым, председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой, которая нам заявила о возможности введения единого дня голосования в Киргизии», — цитирует его РИА Новости.
Группа парламентариев ОДКБ прибыла в Бишкек для наблюдения за ходом референдума по проекту новой Конституции Киргизии.
В марте президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении референдума по Конституции 11 апреля.