В Киргизии 11 апреля пройдёт референдум по проекту новой Конституции

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Депутаты жогорку кенеша (парламента Киргизии) поддержали во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий проведение референдума по проекту новой Конституции 11 апреля.
В Киргизии 11 апреля пройдёт референдум по проекту новой Конституции
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом информирует Sputnik Киргизия.

В начале февраля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Улугбека Марипова новым премьер-министром страны.

Также был подписан указ о назначении членов правительства.

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