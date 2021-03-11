В Киргизии 11 апреля пройдёт референдум по проекту новой Конституции
Депутаты жогорку кенеша (парламента Киргизии) поддержали во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий проведение референдума по проекту новой Конституции 11 апреля.
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Об этом информирует Sputnik Киргизия.
В начале февраля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Улугбека Марипова новым премьер-министром страны.
Также был подписан указ о назначении членов правительства.
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