На Украине за сутки зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
«17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребёнка и 394 медработника», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине умерли 398 пациентов с коронавирусом, 10 722 человека вылечились.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 36 779. За время пандемии от коронавируса на Украине вылечились 1 405 826 человек.
Ранее сообщалось, что Харьковскую область с воскресенья, 11 апреля, внесут в «красную зону» карантина из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.