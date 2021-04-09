Зеленский ввёл санкции против бывших украинских чиновников

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении бывшего президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и ещё ряда экс-чиновников страны.
Зеленский ввёл санкции против бывших украинских чиновников
  • Reuters

Об этом говорится в указе, опубликованном офисом президента Украины.

«Поддержать внесённые кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, в опубликованных документах указаны три юридических лица: российская компания «ИСС-Софт» и две компании, зарегистрированные в Гонконге, — Endless Moonlight и Trading Field.

Ранее Россия направила Украине ноту из-за санкций против Россотрудничества.

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