Зеленский ввёл санкции против бывших украинских чиновников
- Reuters
Об этом говорится в указе, опубликованном офисом президента Украины.
«Поддержать внесённые кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, в опубликованных документах указаны три юридических лица: российская компания «ИСС-Софт» и две компании, зарегистрированные в Гонконге, — Endless Moonlight и Trading Field.
Ранее Россия направила Украине ноту из-за санкций против Россотрудничества.