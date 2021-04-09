Украина нарастила импорт электроэнергии из России

Короткая ссылка
Компания — оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявила, что украинская сторона нарастила импорт электроэнергии из России в I квартале этого года почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года.
Украина нарастила импорт электроэнергии из России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Отмечается, что импорт возрос в 1,9 раза — до 100,6 млн кВтч. В I квартале 2020 года данный показатель был на отметке 53,4 млн кВтч. 

При этом ещё больше электроэнергии Украина импортировала из Белоруссии. Если в I квартале 2020 года импорт составлял 149,6 млн кВтч, то в этом году — 503,5 млн кВтч. По данным компании, поставки возросли в 3,4 раза.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия сокращает транзит газа через украинскую территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить