Украина нарастила импорт электроэнергии из России

Компания — оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявила, что украинская сторона нарастила импорт электроэнергии из России в I квартале этого года почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Отмечается, что импорт возрос в 1,9 раза — до 100,6 млн кВт⋅ч. В I квартале 2020 года данный показатель был на отметке 53,4 млн кВт⋅ч.

При этом ещё больше электроэнергии Украина импортировала из Белоруссии. Если в I квартале 2020 года импорт составлял 149,6 млн кВт⋅ч, то в этом году — 503,5 млн кВт⋅ч. По данным компании, поставки возросли в 3,4 раза.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия сокращает транзит газа через украинскую территорию.