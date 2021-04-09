Украина нарастила импорт электроэнергии из России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.
Отмечается, что импорт возрос в 1,9 раза — до 100,6 млн кВт⋅ч. В I квартале 2020 года данный показатель был на отметке 53,4 млн кВт⋅ч.
При этом ещё больше электроэнергии Украина импортировала из Белоруссии. Если в I квартале 2020 года импорт составлял 149,6 млн кВт⋅ч, то в этом году — 503,5 млн кВт⋅ч. По данным компании, поставки возросли в 3,4 раза.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия сокращает транзит газа через украинскую территорию.