Лукашенко заявил о неготовности общества Белоруссии к многопартийности

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Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности политических партий заявил, что большая часть общества в республике пока не готова к многопартийности.
Лукашенко заявил о неготовности общества Белоруссии к многопартийности
  • РИА Новости

По его словам, долгое время государство «целенаправленно не стимулировало развитие политических партий» в Белоруссии.

«Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен... Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В связи с этим он призвал предпринимать какие-либо действия по данному вопросу по принципу «не навреди».

«Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности... Скажу своё мнение: мы к этому не готовы... Если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт, мы уничтожим страну, мы её развалим», — подчеркнул Лукашенко.

В то же время он отметил, что не стоит игнорировать запрос части общества на партии.

«Но мы должны изначально выработать серьёзнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путём», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что полномочия между ветвями власти в республике должны быть перераспределены до вынесения проекта новой Конституции на референдум.

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