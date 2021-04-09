Краснов и Алиев обсудили сотрудничество генпрокуратур России и Азербайджана

В рамках визита в Баку генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества генпрокуратур двух стран.

Краснов обратил особое внимание, что прокурорские работники России и Азербайджана в рамках предоставленных полномочий активно участвуют в реализации договорённостей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении.

«Среди приоритетных направлений такого взаимодействия остаются вопросы гуманитарного характера, объединение усилий по восстановлению прав лиц, пострадавших в результате боевых действий, оказание им помощи, принятие мер по предупреждению роста преступности в регионе и борьба с транснациональными криминальными проявлениями», — сказал Краснов.

Он также подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в правовой сфере.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Ереван по приглашению армянской стороны Краснов провёл встречу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном.