Краснов и Алиев обсудили сотрудничество генпрокуратур России и Азербайджана
Стороны обсудили вопросы сотрудничества генпрокуратур двух стран.
Краснов обратил особое внимание, что прокурорские работники России и Азербайджана в рамках предоставленных полномочий активно участвуют в реализации договорённостей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении.
«Среди приоритетных направлений такого взаимодействия остаются вопросы гуманитарного характера, объединение усилий по восстановлению прав лиц, пострадавших в результате боевых действий, оказание им помощи, принятие мер по предупреждению роста преступности в регионе и борьба с транснациональными криминальными проявлениями», — сказал Краснов.
Он также подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в правовой сфере.
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Ереван по приглашению армянской стороны Краснов провёл встречу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном.