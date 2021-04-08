Генпрокуроры России и Армении подписали заявление о намерениях развивать сотрудничество

В рамках визита в Ереван по приглашению армянской стороны генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном.

Стороны обсудили актуальные аспекты правозащитной и правоохранительной деятельности прокуроров, наметили пути дальнейшего взаимодействия как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних международных форумов.

По итогам встречи подписано заявление о намерениях развивать сотрудничество между Генпрокуратурами России и Армении. Документ, в частности, предусматривает возможность организации повышения квалификации работников органов прокуратур двух стран.

Это вторая встреча Краснова и Давтяна за 2021 год. В январе глава Генпрокуратуры Армении посетил Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 299-летию российской прокуратуры, и трёхсторонней российско-армяно-азербайджанской встрече.

Ранее сообщалось, что Генеральные прокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.