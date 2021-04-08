Генпрокуроры России и Армении подписали заявление о намерениях развивать сотрудничество

Короткая ссылка
В рамках визита в Ереван по приглашению армянской стороны генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном.

Стороны обсудили актуальные аспекты правозащитной и правоохранительной деятельности прокуроров, наметили пути дальнейшего взаимодействия как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних международных форумов.

По итогам встречи подписано заявление о намерениях развивать сотрудничество между Генпрокуратурами России и Армении. Документ, в частности, предусматривает возможность организации повышения квалификации работников органов прокуратур двух стран.

Это вторая встреча Краснова и Давтяна за 2021 год. В январе глава Генпрокуратуры Армении посетил Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 299-летию российской прокуратуры, и трёхсторонней российско-армяно-азербайджанской встрече.

Ранее сообщалось, что Генеральные прокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить