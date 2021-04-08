Президенты России и Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, её дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

В частности стороны предметно рассмотрели вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций.

Во время переговоров Путин и Алиев учитывали итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне.

Также президенты условились об активизации контактов в различных форматах.

Ранее Путин провёл встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На встрече Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности в регионе.