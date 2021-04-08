Посол Белоруссии рассказал о дорожных картах по интеграции с Россией
- Reuters
Об этом он рассказал в ходе визита в Оренбургскую область.
По его словам, стороны близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены.
Семашко добавил, что к настоящему времени согласована 21 дорожная карта из 28.
«Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно», — приводит его слова ТАСС.
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет.