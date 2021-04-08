В Минске сообщили о согласовании с Москвой вопросов реализации ДОН

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что белорусская и российская стороны согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу (ДОН) в двустороннем формате.

Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства по итогам заседания совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями.

Отмечается, что были согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

«Также согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь — Российская Федерация», — заявили в министерстве.

По данным белорусского Минобороны, также определён порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности в период подготовки и проведения в 2021 году на территории Белоруссии совместного стратегического учения российских и белорусских вооружённых сил «Запад-2021».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.