В Минске сообщили о согласовании с Москвой вопросов реализации ДОН
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Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства по итогам заседания совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями.
Отмечается, что были согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.
«Также согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь — Российская Федерация», — заявили в министерстве.
По данным белорусского Минобороны, также определён порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности в период подготовки и проведения в 2021 году на территории Белоруссии совместного стратегического учения российских и белорусских вооружённых сил «Запад-2021».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.