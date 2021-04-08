На Украине за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса

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На Украине зафиксировано 19 419 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 10 тыс. человек, скончались 464 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

«На Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года зафиксировано 19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников... летальных исходов — 464, выздоровели 10 032 человека», — написал он в своём Facebook.

По словам Степанова, всего за время эпидемии в стране заболели 1 803 998 человек, выздоровели — 1 383 883. летальных исходов — 35 962.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым создаётся национальный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

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