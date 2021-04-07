В украинском Николаеве прошла акция протеста против карантинных ограничений

Украинские предприниматели провели акцию протеста против карантинных ограничений в Николаеве.

Об этом сообщает «НикВести».

Как уточняет «Новое время», на Соборную площадь пришли несколько сотен протестующих.

Отмечается, что предприниматели возмущены, что их лишили заработка, в отличие от крупных торговых сетей, которые продолжают работать во время карантинных ограничений. При этом их оставили без какой-либо поддержки со стороны государства.

Ранее сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии.