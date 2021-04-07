В украинском Николаеве прошла акция протеста против карантинных ограничений

Короткая ссылка
Украинские предприниматели провели акцию протеста против карантинных ограничений в Николаеве.
В украинском Николаеве прошла акция протеста против карантинных ограничений
  • @policenikolaev
  • Instagram

Об этом сообщает «НикВести».

Как уточняет «Новое время», на Соборную площадь пришли несколько сотен протестующих.

Отмечается, что предприниматели возмущены, что их лишили заработка, в отличие от крупных торговых сетей, которые продолжают работать во время карантинных ограничений. При этом их оставили без какой-либо поддержки со стороны государства.

Ранее сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить