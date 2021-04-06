Лукашенко поручил перерегистрировать иностранные НКО в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости провести перерегистрацию иностранных фондов и некоммерческих организаций, ведущих антигосударственную деятельность.
Лукашенко поручил перерегистрировать иностранные НКО в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это уже дело главы администрации президента — организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству, но мы увидели, кто есть кто», — заявил он.

По его словам, если такие организации «способны работать на государство», то белорусские власти «будут их терпеть и с ними сотрудничать».

Также он выступил против того, что подобные организации, находясь в Белоруссии, «втягивают молодёжь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж».

Ранее Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства Белоруссии и полный штат дипломатов.

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