Лукашенко высказался о ситуации с белорусскими посольствами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства Белоруссии и полный штат дипломатов.

Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в ряде стран «многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются».

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание?» — сказал он.

Он также выразил сомнение, что в этих странах нужен полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые «поставлены на паузу, мягко говоря».

«В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой», — заявил он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о контрсанкциях, которые вводятся белорусской стороной против стран Запада в качестве ответа на их ограничения против Минска.