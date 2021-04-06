Военный эксперт объяснил заявление Зеленского о конфликте в Донбассе

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО.

«Зеленский пытается продать себя и Украину подороже, пытается заинтересовать государства НАТО и США в том, чтобы те максимально поддержали Украину экономически и в военном отношении», — пояснил Подберёзкин.

Специалист подчеркнул, что с точки зрения НАТО «Украина непривлекательна», потому что им придётся нести ответственность за политику Киева, в том числе и военно-политическую ответственность, а им, по словам эксперта, этого не хотелось бы.

«Конфликт в Донбассе в таком виде, в каком он есть сейчас, нужен Западу, но он не нужен в качестве большой войны, это слишком опасно... Поэтому каждый пытается использовать этот конфликт в своих интересах. Зеленскому это нужно в качестве главного пряника для вступления в НАТО, а западным странам это нужно для того, чтобы создавать проблемы для России», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО.