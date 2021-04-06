На Украине зафиксировано более 13 тысяч новых случаев коронавируса

На Украине зафиксировано 13 276 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 10 тыс. человек, скончались 430 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«На Украине по состоянию на 6 апреля 2021 года зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников», — написал он в своём Facebook.

По словам Степанова, всего за время эпидемии в стране заболели 1 769 164 человека, выздоровели — 1 362 379; летальных исходов — 35 017.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым создаётся национальный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.