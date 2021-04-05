Бари Алибасов — младший прокомментировал ситуацию вокруг концерта группы «На-На» в Киеве

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова прокомментировал ситуацию вокруг концерта коллектива в Киеве.

«У «На-На» своя история отношений и с Украиной, и с Крымом, и с Россией. «На-На» всегда были вне политики», — заявил Бари Алибасов — младший в беседе с Life.ru.

Он отметил, что и его отец, и группа всегда славились тем, что ничего нигде не пропагандировали.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины в связи с ожидающимся в Киеве в сентябре концертом российской группы «На-На».