В Раде обратились в СБУ из-за ожидающегося в Киеве концерта «На-На»

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с ожидающимся в Киеве в сентябре концертом российской группы «На-На».
В Раде обратились в СБУ из-за ожидающегося в Киеве концерта «На-На»
  • РИА Новости

«Направил депутатское обращение в СБУ о концерте российской группы «На-На», который должен состояться в сентябре в Киеве. В мае 2019-го российская группа незаконно посещала оккупированный Крым и дала концерт в Симферополе», — написал он в своём Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что уточнил у СБУ, запрещён ли группе въезд на Украину.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма для выступления на концерте по случаю открытия Крымского моста.

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