В Раде обратились в СБУ из-за ожидающегося в Киеве концерта «На-На»
- РИА Новости
«Направил депутатское обращение в СБУ о концерте российской группы «На-На», который должен состояться в сентябре в Киеве. В мае 2019-го российская группа незаконно посещала оккупированный Крым и дала концерт в Симферополе», — написал он в своём Telegram-канале.
Гончаренко добавил, что уточнил у СБУ, запрещён ли группе въезд на Украину.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма для выступления на концерте по случаю открытия Крымского моста.