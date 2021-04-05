В Раде обратились в СБУ из-за ожидающегося в Киеве концерта «На-На»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с ожидающимся в Киеве в сентябре концертом российской группы «На-На».

«Направил депутатское обращение в СБУ о концерте российской группы «На-На», который должен состояться в сентябре в Киеве. В мае 2019-го российская группа незаконно посещала оккупированный Крым и дала концерт в Симферополе», — написал он в своём Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что уточнил у СБУ, запрещён ли группе въезд на Украину.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма для выступления на концерте по случаю открытия Крымского моста.