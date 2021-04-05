На Украине анонсировали скорые поставки новой вакцины от COVID-19

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Министерство здравоохранения Украины заявило, что в апреле в страну должна поступить партия новой вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.
На Украине анонсировали скорые поставки новой вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом Минздрав Украины сообщил на своей странице в Facebook.

«Украина ожидает в апреле получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca — SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее», — заявили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости создать украинский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19.

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