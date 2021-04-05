На Украине анонсировали скорые поставки новой вакцины от COVID-19
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Об этом Минздрав Украины сообщил на своей странице в Facebook.
«Украина ожидает в апреле получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca — SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее», — заявили в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости создать украинский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19.