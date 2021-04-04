В Грузии заявили о риске начала массового распространения COVID-19

В Грузии наблюдаются признаки, которые могут означать скорое начало массового распространения коронавирусной инфекции и третьей волны COVID-19, предупредил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в Грузии началось «кластерное распространение» коронавируса в Гурии, Самегрело и Шида-Картли.

«Это признак того, что, возможно, в стране начнётся массовое распространение. Наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Мы должны сказать обществу, что ожидается третья волна», — цитирует Гамкрелидзе телеканал «Рустави 2».

В конце марта в Грузии отметили ухудшение ситуации с коронавирусом.