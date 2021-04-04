В Грузии заявили о риске начала массового распространения COVID-19
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По его словам, в Грузии началось «кластерное распространение» коронавируса в Гурии, Самегрело и Шида-Картли.
«Это признак того, что, возможно, в стране начнётся массовое распространение. Наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Мы должны сказать обществу, что ожидается третья волна», — цитирует Гамкрелидзе телеканал «Рустави 2».
В конце марта в Грузии отметили ухудшение ситуации с коронавирусом.