В Грузии заявили о риске начала массового распространения COVID-19

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В Грузии наблюдаются признаки, которые могут означать скорое начало массового распространения коронавирусной инфекции и третьей волны COVID-19, предупредил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
В Грузии заявили о риске начала массового распространения COVID-19
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

По его словам, в Грузии началось «кластерное распространение» коронавируса в Гурии, Самегрело и Шида-Картли.

«Это признак того, что, возможно, в стране начнётся массовое распространение. Наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Мы должны сказать обществу, что ожидается третья волна», — цитирует Гамкрелидзе телеканал «Рустави 2».

В конце марта в Грузии отметили ухудшение ситуации с коронавирусом.

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