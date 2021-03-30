В Грузии отметили ухудшение эпидемиологической ситуации в стране

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Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки в Грузии.
В Грузии отметили ухудшение эпидемиологической ситуации в стране
  • Reuters

Ежедневный показатель выявления коронавируса в стране тревожный и требует усиления контроля за выполнением рекомендаций, сообщает «Грузия Online» со ссылкой на заявление Гамкрелидзе.

«Конечно, названные показатели и эпидситуация лучше, чем были у нас в феврале — январе, но в последние две недели появились признаки и тенденция к ухудшению», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции в июле.

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