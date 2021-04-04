Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения

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Азербайджан и Турция с 6 по 8 апреля проведут совместные военные учения, сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.
Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения
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«В соответствии с планом, утверждённым президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооружёнными силами господином Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

В ходе учений военные связисты отработают задачи по организации единой системы связи. Кроме того, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск и развёртыванию полевых пунктов управления.

Ранее главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи обсудили восстановление Нагорного Карабаха.

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