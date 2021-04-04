Азербайджан получил более 80 тысяч доз вакцины от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Как указывает агентство, Vaxzevria — новое название препарата компании AstraZeneca.
«84 тыс. доз препарата AstraZeneca доставлены в Баку самолётом из Республики Корея», — заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Гасымов.
До конца мая в страну поступят 432 тыс. доз этой вакцины.
Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе будет остановлено производство вакцины AstraZeneca.