Азербайджан получил более 80 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Минздрав Азербайджана сообщил о получении более 80 тыс. доз вакцины от коронавируса Vaxzevria в рамках механизма COVAX.
Азербайджан получил более 80 тысяч доз вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как указывает агентство, Vaxzevria — новое название препарата компании AstraZeneca.

«84 тыс. доз препарата AstraZeneca доставлены в Баку самолётом из Республики Корея», — заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Гасымов.

До конца мая в страну поступят 432 тыс. доз этой вакцины.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе будет остановлено производство вакцины AstraZeneca.

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