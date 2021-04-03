На Украине завершилась подготовка к учениям при участии стран НАТО
- Reuters
«Завершилась главная конференция по планированию украино-британских командно-штабных учений Cossack Mace — 2021, которые состоятся через несколько месяцев... К проведению планируется привлечь представителей не менее пяти государств — членов НАТО... примут участие более тысячи военнослужащих», — говорится в Facebook.
В ходе подготовки к учениям были проработаны сценарии обучения и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооружённых сил Украины и стран-участниц.
По сценарию учений, «штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооружённых сил условной страны — агрессора».
Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021, активная фаза которых пройдёт в мае — июне, будет отработана «война с Россией».