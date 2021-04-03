На Украине завершилась подготовка к учениям при участии стран НАТО

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В Николаевской области завершилась подготовка к украинско-британским командно-штабным учениям Cossack Mace — 2021 при участии ещё не менее пяти стран — членов НАТО, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
На Украине завершилась подготовка к учениям при участии стран НАТО
  • Reuters

«Завершилась главная конференция по планированию украино-британских командно-штабных учений Cossack Mace — 2021, которые состоятся через несколько месяцев... К проведению планируется привлечь представителей не менее пяти государств — членов НАТО... примут участие более тысячи военнослужащих», — говорится в Facebook.

В ходе подготовки к учениям были проработаны сценарии обучения и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооружённых сил Украины и стран-участниц.

По сценарию учений, «штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооружённых сил условной страны — агрессора».

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021, активная фаза которых пройдёт в мае — июне, будет отработана «война с Россией».

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