На Украине завершилась подготовка к учениям при участии стран НАТО

В Николаевской области завершилась подготовка к украинско-британским командно-штабным учениям Cossack Mace — 2021 при участии ещё не менее пяти стран — членов НАТО, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«Завершилась главная конференция по планированию украино-британских командно-штабных учений Cossack Mace — 2021, которые состоятся через несколько месяцев... К проведению планируется привлечь представителей не менее пяти государств — членов НАТО... примут участие более тысячи военнослужащих», — говорится в Facebook.

В ходе подготовки к учениям были проработаны сценарии обучения и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооружённых сил Украины и стран-участниц.

По сценарию учений, «штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооружённых сил условной страны — агрессора».

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021, активная фаза которых пройдёт в мае — июне, будет отработана «война с Россией».