В Грузии потребовали завести дело после осквернения памятника Грибоедову

Неправительственная организация «Национальный конгресс славянских народов Грузии» попросила Генпрокуратуру страны о возубждении уголовного дела в отношении осквернивших памятник русскому поэту Александру Грибоедову в центре Тбилиси.

«Прошу вас возбудить уголовное дело против вандалов по факту осквернения культурного наследия Грузии и разжигания межнациональной розни», — цитирует ТАСС письмо организации.

Отмечается, что действия вандалов неприемлемы, особенно учитывая значимость Грибоедова в истории Грузии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает осквернение памятника Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи.