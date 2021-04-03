В Грузии потребовали завести дело после осквернения памятника Грибоедову

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Неправительственная организация «Национальный конгресс славянских народов Грузии» попросила Генпрокуратуру страны о возубждении уголовного дела в отношении осквернивших памятник русскому поэту Александру Грибоедову в центре Тбилиси.
В Грузии потребовали завести дело после осквернения памятника Грибоедову
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«Прошу вас возбудить уголовное дело против вандалов по факту осквернения культурного наследия Грузии и разжигания межнациональной розни», — цитирует ТАСС письмо организации.

Отмечается, что действия вандалов неприемлемы, особенно учитывая значимость Грибоедова в истории Грузии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает осквернение памятника Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи.

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