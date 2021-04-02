МИД России прокомментировал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Москва рассматривает осквернение памятника российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметили в МИД, Россия видит в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии затруднить нормализацию двусторонних отношений.

«Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение», — заявили в Москве.

1 апреля стало известно, что в центре Тбилиси осквернили памятник Александру Грибоедову. Власти начали работы по его восстановлению.

Также 31 марта в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста.