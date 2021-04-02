МИД России прокомментировал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Короткая ссылка
Москва рассматривает осквернение памятника российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России прокомментировал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Как отметили в МИД, Россия видит в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии затруднить нормализацию двусторонних отношений.

«Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение», — заявили в Москве.

1 апреля стало известно, что в центре Тбилиси осквернили памятник Александру Грибоедову. Власти начали работы по его восстановлению.

Также 31 марта в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить