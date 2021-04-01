В ДНР объявили первый в республике призыв на военную службу

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил с 1 апреля призыв на военную службу.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994—2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года № 08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», — приводит текст указа Донецкое агентство новостей.

В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские силовики разместили 11 единиц военной техники в населённых пунктах Донбасса.