Власти Молдавии вводят комендантский час в Кишинёве

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что власти вводят новые ограничения из-за COVID-19, в Кишинёве и Бельцах будет действовать комендантский час.

«Сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью предложила новые ограничительные меры, вводится режим особого передвижения граждан в Кишинёве и Бельцах, с 3 апреля запрещается выход из дома с 23:00 до 5:00», — приводит РИА Новости его слова.

Выйти из дома можно будет, чтобы попасть на работу, получить медицинскую помощь, приобрести лекарства, совершить запланированную заранее поездку.

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 230 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить