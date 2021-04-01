Власти Молдавии вводят комендантский час в Кишинёве

Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что власти вводят новые ограничения из-за COVID-19, в Кишинёве и Бельцах будет действовать комендантский час.

«Сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью предложила новые ограничительные меры, вводится режим особого передвижения граждан в Кишинёве и Бельцах, с 3 апреля запрещается выход из дома с 23:00 до 5:00», — приводит РИА Новости его слова.

Выйти из дома можно будет, чтобы попасть на работу, получить медицинскую помощь, приобрести лекарства, совершить запланированную заранее поездку.

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 230 тыс.