Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 230 тысяч

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В Молдавии за сутки подтвердили 1871 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 230 241.
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 230 тысяч
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила государственный секретарь Минздрава Татьяна Затык.

«На сегодняшний день в Молдавии был зарегистрирован 1871 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован COVID-19, выросло до 230 241. Всего с начала пандемии 207 852 человека были вылечены, к сожалению, 4960 человек скончались», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая для снижения распространения коронавируса в республике.

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