Киргизия не будет ужесточать ограничения из-за роста случаев COVID-19
- РИА Новости
«В последние дни общественность активно обсуждает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, граждане переживают относительно введения ограничительных мер, как было в прошлом году. Возвращение тех требований по закрытию экономической деятельности, введение локдауна на сегодняшний день не предполагается», — приводит ТАСС слова первого вице-премьера страны Артёма Новикова.
По его мнению, киргизская экономика ужесточения карантинных мер «не переживёт».
«Ограничений серьёзного характера не будет», — добавил он.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Киргизии объявил о начале вакцинации от коронавируса.