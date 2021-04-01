Киргизия не будет ужесточать ограничения из-за роста случаев COVID-19

Власти Киргизии не планируют ужесточать ограничительные меры в связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом.

«В последние дни общественность активно обсуждает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, граждане переживают относительно введения ограничительных мер, как было в прошлом году. Возвращение тех требований по закрытию экономической деятельности, введение локдауна на сегодняшний день не предполагается», — приводит ТАСС слова первого вице-премьера страны Артёма Новикова.

По его мнению, киргизская экономика ужесточения карантинных мер «не переживёт».

«Ограничений серьёзного характера не будет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Киргизии объявил о начале вакцинации от коронавируса.