Глава Минздрава Киргизии объявил о начале вакцинации от коронавируса
«Сегодня начнётся вакцинация», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что прививаться население будет препаратом китайской компании «Синофарм», 150 тыс. доз которого поступили в страну.
«Я первым сделаю прививку», — отметил министр.
В первую очередь, как планируется, вакцину получат медработники, учителя, сотрудники силовых и правоохранительных органов.
«До мая или июня поступит российская вакцина «Спутник V», — добавил Бейшеналиев.
Ранее в Киргизии назвали дату старта вакцинации от коронавируса.