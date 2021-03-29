Глава Минздрава Киргизии объявил о начале вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что вакцинация населения от коронавирусной инфекции на территории страны начнётся в понедельник.

«Сегодня начнётся вакцинация», — приводит ТАСС его слова. Он отметил, что прививаться население будет препаратом китайской компании «Синофарм», 150 тыс. доз которого поступили в страну. «Я первым сделаю прививку», — отметил министр. В первую очередь, как планируется, вакцину получат медработники, учителя, сотрудники силовых и правоохранительных органов. «До мая или июня поступит российская вакцина «Спутник V», — добавил Бейшеналиев. Ранее в Киргизии назвали дату старта вакцинации от коронавируса.