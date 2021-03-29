Глава Минздрава Киргизии объявил о начале вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что вакцинация населения от коронавирусной инфекции на территории страны начнётся в понедельник.

«Сегодня начнётся вакцинация», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что прививаться население будет препаратом китайской компании «Синофарм», 150 тыс. доз которого поступили в страну.

«Я первым сделаю прививку», — отметил министр. 

В первую очередь, как планируется, вакцину получат медработники, учителя, сотрудники силовых и правоохранительных органов.

«До мая или июня поступит российская вакцина «Спутник V», — добавил Бейшеналиев.

Ранее в Киргизии назвали дату старта вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить