В Киргизии назвали дату старта вакцинации от коронавируса
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«Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции начнётся 29 марта», — цитирует представителя министерства РИА Новости.
По его словам, в настоящее время вакцины доставляются в город Ош и Чуйскую область, а также начата процедура одобрения документов на вакцину научно-технической группой экспертов иммунизации.
В рамках первого этапа на добровольной основе будут привиты медики и работники социальной сферы, а через 25—28 дней вакцина станет доступна остальным категориям граждан.
На первом этапе в стране будут работать девять пунктов вакцинации: пять — в Бишкеке, два — в Чуйской области и два — в Оше.
В конце февраля Киргизия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».