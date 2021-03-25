В Киргизии назвали дату старта вакцинации от коронавируса

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Киргизия начнёт вакцинацию от коронавирусной инфекции медиков и работников социальной сферы с понедельника, 29 марта, сообщили в Минздраве республики.
В Киргизии назвали дату старта вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции начнётся 29 марта», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

По его словам, в настоящее время вакцины доставляются в город Ош и Чуйскую область, а также начата процедура одобрения документов на вакцину научно-технической группой экспертов иммунизации.

В рамках первого этапа на добровольной основе будут привиты медики и работники социальной сферы, а через 25—28 дней вакцина станет доступна остальным категориям граждан.

На первом этапе в стране будут работать девять пунктов вакцинации: пять — в Бишкеке, два — в Чуйской области и два — в Оше.

В конце февраля Киргизия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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